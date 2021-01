Covid, scende al 4,1% la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati. I DATI (Di martedì 26 gennaio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 26 gennaio nelle ultime 24 ore si registrano 10.593 nuovi positivi. I tamponi sono 257.034, compresi i test rapidi. La percentuale di positivi cala rispetto al 5,98 del giorno prima, ma da qualche giorno il dato è influenzato dal conteggio dei tamponi antigienici che si sommano a quelli molecolari. Le persone in terapia intensiva sono 2.372 (-49) Leggi su tg24.sky (Di martedì 26 gennaio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 26 gennaio nelle ultime 24 ore si registrano 10.593 nuovi. Isono 257.034, compresi i test rapidi. Ladicala rispetto al 5,98 del giorno prima, ma da qualche giorno il dato è influenzato dal conteggio deiantigienici che si sommano a quelli molecolari. Le persone in terapia intensiva sono 2.372 (-49)

Ultime Notizie dalla rete : Covid scende Covid: Toscana; altri 9 decessi,tasso positivi scende a 2,5% Agenzia ANSA Covid a Milazzo, continuano a scendere i contagiati: oggi meno di 200 positivi

Più guariti che contagiati. Il trend continua ad essere positivo per la città di Milazzo e il dato fornito oggi dall’Asp al sindaco è stato di ben 23 persone che hanno avuto un riscontro negativo dal ...

L’epidemia riprende a crescere, l’Asl imperiese rinforza i reparti Covid-19

Sanremo – L’aumento costante dei ricoverati negli ultimi giorni – anche se non c’è un picco –, non compensati dalle dimissioni, ha indotto i vertici dell’Asl imperiese a rimettere mano per l’ennesima ...

