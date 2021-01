Covid, caos per l’omelia del prete no vax: “Ecco come è fatto il vaccino” (Di martedì 26 gennaio 2021) In Italia prosegue spedita la campagna di vaccinazione contro il Covid. Abbondantemente superato il milione di somministrazioni, iniziata anche la fase del richiamo. C’è però chi continua a non essere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 26 gennaio 2021) In Italia prosegue spedita la campagna di vaccinazione contro il. Abbondantemente superato il milione di somministrazioni, iniziata anche la fase del richiamo. C’è però chi continua a non essere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Egidio80451502 : @Corriere Il Dr Conte è una persona onorevole nell'animo perché nella posizione scomoda che ha ricoperto durante l… - pornorano : L’Olanda è sempre più nel caos. Dopo le dimissioni in blocco del governo guidato dal conservatore Mark Rutte, per l… - voceditalia : Covid Brasile: dopo Amazonas caos anche in Parà e Rondonia - maiocchirosanna : @58Franci85 @fabcet @gimmygorla @AndreaMarano11 ...ora è il 'covid' più pericoloso..più che per la salute... per… - simrad79 : Covid, vaccini in ritardo, scuola nel caos, crisi economica e i nostri politici si mettono a fare i giochini di pal… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid caos Chi mette a posto il Covid-caos dell'Olanda Il Foglio Covid, caos per l’omelia del prete no vax: “Ecco come è fatto il vaccino”

In Italia è da pochi giorni iniziata anche la fase del richiamo. C'è però chi continua a non essere d'accordo con il vaccino.

Giochi olimpici, a rischio inno e bandiera: serve un decreto entro oggi. Il caos sul Coni. I timori degli atleti di Puglia

Un'Italia senza le proprie insegne ai Giochi olimpici diventa un rischio più concreto, in vista della riunione del Comitato olimpico internazionale previsto per domani. Il nodo ...

In Italia è da pochi giorni iniziata anche la fase del richiamo. C'è però chi continua a non essere d'accordo con il vaccino.Un'Italia senza le proprie insegne ai Giochi olimpici diventa un rischio più concreto, in vista della riunione del Comitato olimpico internazionale previsto per domani. Il nodo ...