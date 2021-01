Conte torna a chiedere “aiuto” a volenterosi: dimissioni per un governo di salvezza nazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) "Le mie dimissioni sono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale". Dopo le dimissioni Giuseppe Conte ci ha pensato tutto il giorno e alla fine ha scelto un lungo post su Facebook per lanciare il suo appello ai "volenterosi". Alla vigilia dell'avvio delle consultazioni, che inizieranno domani per terminare venerdì pomeriggio, il premier torna ad appellarsi a tutte le forze "europeiste" e che "hanno a cuore le sorti della Repubblica" per formare un governo in grado di affrontare le sfide dei prossimi mesi. Nel post, Conte ricorda e sottolinea che la settimana scorsa "il governo ha ottenuto la fiducia in entrambe le Camere, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 26 gennaio 2021) "Le miesono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovoche offra una prospettiva di". Dopo leGiuseppeci ha pensato tutto il giorno e alla fine ha scelto un lungo post su Facebook per lanciare il suo appello ai "". Alla vigilia dell'avvio delle consultazioni, che inizieranno domani per terminare venerdì pomeriggio, il premierad appellarsi a tutte le forze "europeiste" e che "hanno a cuore le sorti della Repubblica" per formare unin grado di affrontare le sfide dei prossimi mesi. Nel post,ricorda e sottolinea che la settimana scorsa "ilha ottenuto la fiducia in entrambe le Camere, ...

StefanoFeltri : +++ Che faceva Matteo Renzi mentre Conte rassegnava le dimissioni? Faceva soldi, come ha scoperto @emifittipaldi ++… - HuffPostItalia : Cerno torna nel Pd e vota sì: 'Conte mi ha convinto' - dashingdesiree : RT @StefanoFeltri: +++ Che faceva Matteo Renzi mentre Conte rassegnava le dimissioni? Faceva soldi, come ha scoperto @emifittipaldi +++ ht… - ve10ve : RT @DomaniGiornale: ??ESCLUSIVO?? Le dimissioni di #Conte hanno colto di sorpresa il leader di #Italiaviva. Costretto stanotte a prendere un… - ve10ve : RT @StefanoFeltri: +++ Che faceva Matteo Renzi mentre Conte rassegnava le dimissioni? Faceva soldi, come ha scoperto @emifittipaldi +++ ht… -