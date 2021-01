Conte si dimette, ma il Ter non è scontato: Mattarella potrebbe puntare su un altro nome come premier (Di martedì 26 gennaio 2021) Le dimissioni di Giuseppe Conte scrivono la parola fine sul governo bis di colui il quale si è autodefinito «avvocato del popolo». Si apre, dunque, una nuova pagina della storia politica della Repubblica che dovrà dare un nuovo esecutivo ad un Paese falcidiato dall'emergenza sanitaria ed economica. Adesso la parola passa al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel frattempo al governo sarà chiesto di occuparsi degli «affari correnti» in attesa di evoluzioni. Conte dimesso, cosa succede adesso e quando iniziano le consultazioni Mercoledì 27 gennaio avranno inizio le consultazioni. Il presidente della Repubblica avrà modo di confrontarsi con i vertici di tutti gli schieramenti parlamentari per determinare quali potranno essere gli sviluppi futuri della legislatura. Tradotto in termini semplici: l'inquilino del Colle avrà ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 26 gennaio 2021) Le dimissioni di Giuseppescrivono la parola fine sul governo bis di colui il quale si è autodefinito «avvocato del popolo». Si apre, dunque, una nuova pagina della storia politica della Repubblica che dovrà dare un nuovo esecutivo ad un Paese falcidiato dall'emergenza sanitaria ed economica. Adesso la parola passa al presidente della Repubblica Sergio, nel frattempo al governo sarà chiesto di occuparsi degli «affari correnti» in attesa di evoluzioni.dimesso, cosa succede adesso e quando iniziano le consultazioni Mercoledì 27 gennaio avranno inizio le consultazioni. Il presidente della Repubblica avrà modo di confrontarsi con i vertici di tutti gli schieramenti parlamentari per determinare quali potranno essere gli sviluppi futuri della legislatura. Tradotto in termini semplici: l'inquilino del Colle avrà ...

