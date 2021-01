Coni: decreto last minute dal Consiglio dei Ministri per evitare la sospensione (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri potrebbe approvare un decreto legge prima delle dimissioni del Premier Giuseppe Conte, per provare a evitare la sospensione del Coni da parte del Cio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il decreto legge punterebbe a risolvere il problema dell’autonomia del Coni, da cui è nato l’altissimo rischio di sospensione dell’organo sportivo italiano. Domani, mercoledì 27 gennaio, è in programma il comitato esecutivo del Cio, dove verrà decretata la decisione sul Coni. In caso di sospensione, gli atleti italiani potrebbero gareggiare alle Olimpiadi solo da indipendenti e non sotto la bandiera italiana. Inoltre, si rischiano forti ripercussioni sull’organizzazione dei ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Ildeipotrebbe approvare unlegge prima delle dimissioni del Premier Giuseppe Conte, per provare aladelda parte del Cio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, illegge punterebbe a risolvere il problema dell’autonomia del, da cui è nato l’altissimo rischio didell’organo sportivo italiano. Domani, mercoledì 27 gennaio, è in programma il comitato esecutivo del Cio, dove verrà decretata la decisione sul. In caso di, gli atleti italiani potrebbero gareggiare alle Olimpiadi solo da indipendenti e non sotto la bandiera italiana. Inoltre, si rischiano forti ripercussioni sull’organizzazione dei ...

