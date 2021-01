Ceglie Messapica (Brindisi) – Figlio aiuta la madre pestata a morte per una dose di droga (Di martedì 26 gennaio 2021) La donna è stata aggredita ferocemente da un uomo di 41 anni e dal Figlio di 21, Giovanni e Christian Vacca. I due sono accusati di omicidio aggravato in concorso L’hanno colpita ripetutamente in diverse parti del corpo con calci e pugni, nonostante sapevano delle sue precarie condizioni di salute e del suo stato di Leggi su periodicodaily (Di martedì 26 gennaio 2021) La donna è stata aggredita ferocemente da un uomo di 41 anni e daldi 21, Giovanni e Christian Vacca. I due sono accusati di omicidio aggravato in concorso L’hanno colpita ripetutamente in diverse parti del corpo con calci e pugni, nonostante sapevano delle sue precarie condizioni di salute e del suo stato di

