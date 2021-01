' 400mila genomi virali completi - La maggior parte sono varianti ' private' che interessano uno o pochissimi individui'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - La caccia alledel coronavirus Sars-CoV-2 in Italia "è molto indietro" e "una variante italiana credibilmente non può esserci per il semplice fatto che, in Italia, la sorveglianza epidemiologica su baseca non la si sta facendo, ciò che evidentemente non consente di dettagliare in tempo reale i virus circolanti nel Paese". Lo evidenzia all'Adnkronos Salute Mauro Minelli, specialista in Immunologia clinica e Allergologia e co-coordinatore della Scuola di specializzazione medica in Scienze dalla nutrizione - Dipartimento di Studi europei Jean Monnet. "La variante inglese, per esempio, è comparsa intorno a settembre 2020 - ricorda Minelli - e il motivo per il quale è stata così definita discende dalla prassi efficacemente attiva nel Regno Unito di realizzare un'opportuna e puntuale sorveglianza ...