2020, annus horribilis per i reinsediamenti dei rifugiati. L'allarmante rapporto dell'Unhcr

Secondo i dati raccolti dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nel 2020 sono stati reinsediati solo 22.770 rifugiati, a fronte a 1,44 milioni di persone con urgente bisogno a livello global ...

Secondo i dati raccolti dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nel 2020 sono stati reinsediati solo 22.770 rifugiati, a fronte a 1,44 milioni di persone con urgente bisogno a livello global ...