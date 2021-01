Zone, il ministero: no deroghe provinciali Gori e Gafforelli: perché la legge le prevede? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli nei giorni scorsi avevano chiesto al ministero della Salute di valutare una deroga per il territorio bergamasco sulla base dei dati epidemiologici, nettamente migliori rispetto al resto del territorio lombardo. La risposta negativa nel verbale della seduta del 22 gennaio e resa nota lunedì 25. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il sindaco di Bergamo Giorgioe il presidente della Provincia Gianfranconei giorni scorsi avevano chiesto aldella Salute di valutare una deroga per il territorio bergamasco sulla base dei dati epidemiologici, nettamente migliori rispetto al resto del territorio lombardo. La risposta negativa nel verbale della seduta del 22 gennaio e resa nota lunedì 25.

ilpopolano : #covid I DATI DI OGGI DAL MINISTERO DELLA SALUTE - chiara_elisa : Pare che i dati della Lombardia potessero contenere incoerenze già dal 12 ottobre, quando uscirono le nuove indicaz… - napolista : Ricciardi: “Serve un lockdown come quello di marzo, le zone arancioni non bastano” Il consulente del Ministero dell… - Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: 'Bastano per cercare di tenere l’epidemia in una situazione stabile ma non per farla diminuire', dice il consulente del m… - Agenzia_Dire : 'Bastano per cercare di tenere l’epidemia in una situazione stabile ma non per farla diminuire', dice il consulente… -

Ultime Notizie dalla rete : Zone ministero Zone, il ministero: no deroghe provinciali Gori e Gafforelli: perché la legge le prevede? L'Eco di Bergamo Smart City e fabbriche automatizzate: gli orizzonti della trasformazione tecnologica e digitale

Il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, aveva annunciato nella 46ª edizione del forum Ambrosetti di Cernobbio che i principali campi d’investimento delle risorse economiche europee ...

Parlamenti regionali chiedono aiuti attività zone arancioni

L'assemblea plenaria della Conferenza dei Parlamenti regionali ha accolto la proposta avanzata dal presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, che chiede aiuti per le categorie e ...

Il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, aveva annunciato nella 46ª edizione del forum Ambrosetti di Cernobbio che i principali campi d’investimento delle risorse economiche europee ...L'assemblea plenaria della Conferenza dei Parlamenti regionali ha accolto la proposta avanzata dal presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, che chiede aiuti per le categorie e ...