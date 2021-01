Web e social dannosi come la droga per i minori. Subito una legge (Di lunedì 25 gennaio 2021) Abbiamo, giustamente, stravolto la nostra quotidianità, limitato le nostre Iibertà, compresso principi e diritti costituzionali per tutelare la vita dei nostri anziani minacciata da un virus occasionale. Lasciamo quotidianamente i nostri giovani in balia di un virus non meno distruttivo, che ne mina le facoltà mentali e, più spesso di quanto non si pensi, ne mette a repentaglio la vita. È ora che la politica si ponga il problema del Web. La tragedia della bambina palermitana indotta all’autosoffocamento da un “gioco” su Tik Tok ci obbliga a riflettere sull’assurdità di far liberamente circolare i nostri figli nelle piazze virtuali giorno e notte alla mercé di chiunque, di esporli alla pornografia e alla violenza, di incoraggiarli all’esibizionismo, di indurli all’autolesionismo. Ma questi, paradossalmente, sono i rischi minori. L’indagine che ho promosso in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Abbiamo, giustamente, stravolto la nostra quotidianità, limitato le nostre Iibertà, compresso principi e diritti costituzionali per tutelare la vita dei nostri anziani minacciata da un virus occasionale. Lasciamo quotidianamente i nostri giovani in balia di un virus non meno distruttivo, che ne mina le facoltà mentali e, più spesso di quanto non si pensi, ne mette a repentaglio la vita. È ora che la politica si ponga il problema del Web. La tragedia della bambina palermitana indotta all’autosoffocamento da un “gioco” su Tik Tok ci obbliga a riflettere sull’assurdità di far liberamente circolare i nostri figli nelle piazze virtuali giorno e notte alla mercé di chiunque, di esporli alla pornografia e alla violenza, di incoraggiarli all’esibizionismo, di indurli all’autolesionismo. Ma questi, paradossalmente, sono i rischi. L’indagine che ho promosso in ...

