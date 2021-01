Ufficiale: Papastathopoulos all’Olympiacos (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’Olympiacos ha annunciato l’ingaggio del difensore greco, Sokratis Papastathopoulos. Il giocatore, che in Italia ha vestito le maglie di Genoa e Milan, torna in patria per terminare la sua carriera, dopo la risoluzione del contratto con l’Arsenal avvenuta mercoledì scorso. ??????? ????? ??????, ???? ?????????! / Welcome to Olympiacos @SokratisPapa5! #Olympiacos #Transfer #Welcome #SokratisPapastathopoulos #WelcomeSokratis #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/l6b7IkfrCz — Olympiacos FC (45) (@olympiacosfc) January 25, 2021 Foto: Twitter Olympiacos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’Olympiacos ha annunciato l’ingaggio del difensore greco, Sokratis. Il giocatore, che in Italia ha vestito le maglie di Genoa e Milan, torna in patria per terminare la sua carriera, dopo la risoluzione del contratto con l’Arsenal avvenuta mercoledì scorso. ??????? ????? ??????, ???? ?????????! / Welcome to Olympiacos @SokratisPapa5! #Olympiacos #Transfer #Welcome #Sokratis#WelcomeSokratis #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/l6b7IkfrCz — Olympiacos FC (45) (@olympiacosfc) January 25, 2021 Foto: Twitter Olympiacos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

