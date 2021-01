Twitch e i casinò | una nuova realtà

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Si sta diffondendo sempre di più la passione del gioco virtuale, che è in continua espansione nonostante le crisi che colpiscono vari settori di mercato. In particolare, diverse piattaforme come LeoVegas propongono iGaming (giochi online in cui si punta del denaro) prendono piede molto velocemente perché danno la possibilità di scegliere fra diversi giochi per L'articolo