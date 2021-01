Traffico Roma del 25-01-2021 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 gennaio 2021) LuceverdeBentrovati dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare i possibili rallentamenti sono sempre a causa delintenso e del cattivo tempo in particolare sulla carreggiata esterna puntine Tuscolana mentre in internet tra Cassia bis Settebagni e tra Nomentana e Prenestina risolto velocemente all’incidente sulla diramazioneNord dove si viaggia ora senza disagi tra Settebagni e il verso il centro invariata rispetto alla precedente aggiornamento la situazione su via del Foro Italico Dove rimane trafficato il tratto tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria per chi proviene dal Olimpico sulla tangenziale est non si escludono rallentamenti tra via dei Monti Tiburtini e la A24 verso San Giovanni a causa di un incidente su Corso Sempione prudenza Giada via Nomentana all’altezza di via Maiella per la stessa causa ...