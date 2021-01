Sky investe sul futuro | i nuovi progetti dal Regno Unito con Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 25 gennaio 2021)saràper Sky – Iannunciati da Sky (UK) La lotta per la sopravvivenza nel mondo dell’intrattenimento si gioca a colpi di contenuti, di agilità, di semplicità e di comunicazione. Così se Netlfix a colpi di click porta tutto in tutto il mondo e si esalta per 70 milioni di visualizzazioni di Lupin (di 2 minuti almeno e in tutto il mondo), se Amazon può contare sulla sua rete di pacchi consegnati da affiancare allo streaming e Disney ha tutto l’universo pop (Marvel, Pixar, Star Wars), per Sky è tutto più complicato. Da un lato fino a qualche anno fa si limitava a pochi contenuti originali nei diversi paesi, dall’altro puntava tutto sulla somma di canali con produzioni di altri. Ora il mondo è cambiato. Tutti producono, presto potrebbero ...