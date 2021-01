Si dichiara innocente il fidanzato della 17enne uccisa e gettata in un burrone (Di lunedì 25 gennaio 2021) È andato avanti per tutta la notte e si è concluso solo all’alba l’interrogatorio di Pietro Morreale, il 19enne che ieri mattina, dopo essersi presentato ai carabinieri di Caccamo, ha fatto trovare in un burrone il corpo parzialmente bruciato della fidanzata Roberta Siragusa, di 17 anni. Davanti al sostituto procuratore della Repubblica di Termini Imerese Giacoma Barbara, che coordina l’inchiesta, l’indiziato avrebbe continuato a negare di essere il responsabile della morte della fidanzata. Ieri sera l’avvocato Giuseppe Di Cesare, che assiste Morreale, aveva detto: “Il mio assistito non ha confessato nè al Pm nè ai carabinieri”. Una vita spezzata a soli 17 anni quella di Roberta Siragusa, di Caccamo, capelli castani che le incorniciano il volto e uno sguardo intenso. Il suo corpo era nelle campagne di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) È andato avanti per tutta la notte e si è concluso solo all’alba l’interrogatorio di Pietro Morreale, il 19enne che ieri mattina, dopo essersi presentato ai carabinieri di Caccamo, ha fatto trovare in unil corpo parzialmente bruciatofidanzata Roberta Siragusa, di 17 anni. Davanti al sostituto procuratoreRepubblica di Termini Imerese Giacoma Barbara, che coordina l’inchiesta, l’indiziato avrebbe continuato a negare di essere il responsabilemortefidanzata. Ieri sera l’avvocato Giuseppe Di Cesare, che assiste Morreale, aveva detto: “Il mio assistito non ha confessato nè al Pm nè ai carabinieri”. Una vita spezzata a soli 17 anni quella di Roberta Siragusa, di Caccamo, capelli castani che le incorniciano il volto e uno sguardo intenso. Il suo corpo era nelle campagne di ...

Pietro Morreale ha aiutato i carabinieri a ritrovare il corpo semicarbonizzato di Roberta Siragusa, ma nega di essere responsabile dell'assassinio ...

