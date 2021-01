Roma, la task force contro gli assembramenti: controlli mirati davanti le scuole (VIDEO) (Di lunedì 25 gennaio 2021) In occasione della riapertura degli istituti scolastici sono stati intensificati i servizi di vigilanza nella Capitale e nella Provincia; la Polizia di Stato prosegue con i controlli per mantenere ordine e sicurezza a Roma. Leggi anche: Roma, ancora proteste tra gli studenti: “Questa non è la scuola che ci piace” La riapertura delle scuole superiori ha comportato, inevitabilmente, un sensibile aumento degli utilizzatori dei mezzi di trasporto. Il Questore di Roma ha predisposto, con apposita ordinanza di servizio, dei mirati servizi di controllo del territorio finalizzati ad impedire pericolosi assembramenti. Obiettivo primordiale è garantire il rispetto dell’obbligo di utilizzo dei DPI e del distanziamento sociale di almeno un metro. Particolare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) In occasione della riapertura degli istituti scolastici sono stati intensificati i servizi di vigilanza nella Capitale e nella Provincia; la Polizia di Stato prosegue con illi per mantenere ordine e sicurezza a. Leggi anche:, ancora proteste tra gli studenti: “Questa non è la scuola che ci piace” La riapertura dellesuperiori ha comportato, inevitabilmente, un sensibile aumento degli utilizzatori dei mezzi di trasporto. Il Questore diha predisposto, con apposita ordinanza di servizio, deiservizi dillo del territorio finalizzati ad impedire pericolosi. Obiettivo primordiale è garantire il rispetto dell’obbligo di utilizzo dei DPI e del distanziamento sociale di almeno un metro. Particolare ...

CorriereCitta : Roma, la task force contro gli assembramenti: controlli mirati davanti le scuole (VIDEO) - CasilinaNews : Task-force antidroga dei Carabinieri a Roma: centinaia di dosi sequestrate - mazziottidicels : Per #Takuba l'Italia ancora prende tempo. Abbiamo annunciato la partecipazione e a fine gennaio siamo ancora fermi.… - Roma__SPQR : Rientro a scuola: rischio assembramenti sui mezzi pubblici, task force per far rispettare il distanziamento… - Tec_Ambientali : RT @AnsaRomaLazio: Scuola:Roma,task force vigila anche a fermate mezzi pubblici. Attenzione anche fuori agli istituti in orari flusso e def… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma task Task-force antidroga dei Carabinieri a Roma: centinaia di dosi sequestrate Casilina News Regione – Covid, Coldiretti: “In aumento consumi e accessi ai mercati di Campagna Amica”

Casu: “Spesa media è passata da 27 a 34 euro. Si registra un incremento del 26% delle presenze ai mercati di Campagna Amica”. Crescono i consumi e gli accessi ai ...

Covid nel Lazio: 1.056 casi positivi, 16 decessi e 1.921 guariti

"Oggi su quasi 12mila tamponi nel Lazio (-719) e quasi 13mila antigenici per un totale di quasi 25mila test, si registrano 1.056 casi positivi (-241), 16 ...

Casu: “Spesa media è passata da 27 a 34 euro. Si registra un incremento del 26% delle presenze ai mercati di Campagna Amica”. Crescono i consumi e gli accessi ai ..."Oggi su quasi 12mila tamponi nel Lazio (-719) e quasi 13mila antigenici per un totale di quasi 25mila test, si registrano 1.056 casi positivi (-241), 16 ...