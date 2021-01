Pakistan, travolto da un treno mentre girava un video selfie per Tik Tok: si esclude la challenge (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un ragazzo è stato travolto da un treno in Pakistan mentre registrava un video selfie per Tik Tok. Questo è quanto riportano le testate nazionali e indipendenti. Si tratta di un ragazzo di 17 anni, Hamza Naveed, che insieme a un amico si era recato presso la ferrovia di Rawalpindi e mentre girava il video è stato travolto da un treno. Le testate collegano questa vicenda alla tragedia della bambina di 10 anni morta soffocata a Palermo per una challenge, sempre su Tik Tok. Un video da postare su Tik Tok Al Arabyia riporta che la tragedia ha avuto luogo venerdì 22 gennaio nel quartiere Shah Khalid di Rawalpindi, vicino Islamabad. Il racconto è stato fornito da Raja ... Leggi su bufale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un ragazzo è statoda uninregistrava unper Tik Tok. Questo è quanto riportano le testate nazionali e indipendenti. Si tratta di un ragazzo di 17 anni, Hamza Naveed, che insieme a un amico si era recato presso la ferrovia di Rawalpindi eilè statoda un. Le testate collegano questa vicenda alla tragedia della bambina di 10 anni morta soffocata a Palermo per una, sempre su Tik Tok. Unda postare su Tik Tok Al Arabyia riporta che la tragedia ha avuto luogo venerdì 22 gennaio nel quartiere Shah Khalid di Rawalpindi, vicino Islamabad. Il racconto è stato fornito da Raja ...

