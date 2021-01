Nicola Rigoni dal Monza al Pescara: chiusura arrivata in tre giorni (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tre giorni fa vi avevamo anticipato la trattativa avanzata del Pescara per il centrocampista Nicola Rigoni, in uscita dal Monza. Ora siamo davvero ai dettagli, un nuovo specialista in mezzo al campo per Breda. Foto: Sito Pescara L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 25 gennaio 2021) Trefa vi avevamo anticipato la trattativa avanzata delper il centrocampista, in uscita dal. Ora siamo davvero ai dettagli, un nuovo specialista in mezzo al campo per Breda. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

