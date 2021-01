Masterchef lutto: morto lo chef Alberto Naponi (Di lunedì 25 gennaio 2021) lutto nel mondo di Masterchef Italia. E ‘venuto a mancare l’ex protagonista della terza stagione. Il triste annuncio è stato dato dai canali social del programma di Sky Uno. E ‘morto Alberto Naponi Una terribile notizia ha sconvolto i tantissimi telespettatori di Masterchef Italia. L’annuncio è stato dato dai canali social del notissimo talent culinario di Sky Uno. Alberto Naponi , protagonista della terza edizione del 2014, si è spento all’età di 76 anni. Divenne notissimo in quella edizione, sia per sua semplicità sia per la voglia, a 70 anni, di mettersi in gioco. Entrò ben presto nel cuore del grande pubblico di Sky e venne apprezzato tantissimo dai giudici del talent di allora Antonino ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 25 gennaio 2021)nel mondo diItalia. E ‘venuto a mancare l’ex protagonista della terza stagione. Il triste annuncio è stato dato dai canali social del programma di Sky Uno. E ‘Una terribile notizia ha sconvolto i tantissimi telespettatori diItalia. L’annuncio è stato dato dai canali social del notissimo talent culinario di Sky Uno., protagonista della terza edizione del 2014, si è spento all’età di 76 anni. Divenne notissimo in quella edizione, sia per sua semplicità sia per la voglia, a 70 anni, di mettersi in gioco. Entrò ben presto nel cuore del grande pubblico di Sky e venne apprezzato tantissimo dai giudici del talent di allora Antonino ...

