Lino Guanciale | ecco come è uscito dal grande dolore vissuto nel 2017

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Oggi 25 gennaio prima visione assoluta della nuova fiction della RAI “Il Commissario Ricciardi”, protagonista, nei panni dell’investigatore nato dal genio creativo di Maurizio De Giovanni, l’attore abruzzese. Lunedì 25 gennaio 2021 è una data importante per la storia delle fiction targate RAI, è il giorno in cui va in onda l’attesissima seria dedicata al commissario Ricciardi. La trasposizione, sul piccolo schermo, dell’omonima serie di romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. La nuova fiction di Alessandro D’Alatri L’opera è prodotta da Rai Fiction e Clemart ed è diretta da un mostro sacro della cinematografia italiana, Alessandro D’Alatri. Di lui ricordiamo capolavori“Senza Pelle” e “Le Febbre” e serie tv“I Bastardi di Pizzofalcone” tratta sempre dai libri ...

