Le riprese de La Porta Rossa 3 con Lino Guanciale in estate, Covid permettendo (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Porta Rossa 3 pronta a ripartire? La terza stagione della fiction di Rai2 era stata annunciata diverso tempo fa con Lino Guanciale di nuovo protagonista. Ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, le prime due stagioni sono andate in onda rispettivamente nel 2017 e nel 2019, riscuotendo un discreto successo di pubblico. Nel cast, oltre Guanciale, anche Gabriella Pession e Valentina Romani. Del resto è impossibile pensare a La Porta Rossa 3 senza il commissario Leonardo Cagliostro, rimasto nel mondo dei vivi come fantasma per indagare sulla sua stessa morte. Dopo un'avvincente seconda stagione, che ha aperto nuovi spiragli narrativi, un terzo capitolo servirà come conclusione alla storia di Cagliostro. A Tv Sorrisi e Canzoni, l'attore aveva dichiarato di non ...

Erica25556968 : @DanielaSecli @fanpage Nietr raga quando torna @LinoGuanciale tv salta fuori le riprese della porta rossa ?? - Notiziedi_it : Salemme porta al cinema “Con tutto il cuore”: iniziate le riprese a Napoli - DanielaSecli : La porta rossa 3 con Lino Guanciale si farà: quando iniziano le riprese - Mmarti177 : @alarosa_l @Najwa_Nimri - In pratica mi porta sul set de lcdp e mi presenta a tutti come la sua assistente personal… - TheSkyisgreen6 : Ti sbagli.. La gaffe regia era per le riprese su Tommaso.. È stato censurato.. Ma buongiorno???????? La positività… -

