Impallinato o umiliato da Conte | indiscerto-Paragone | in ogni caso per Bonafede finisce in disgrazia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) E ora, che succede? Che ne sarà di questa settimana politica e soprattutto di Giuseppe? Ovviamente il tema tiene banco a Non è l'arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7 nella puntata di domenica 24 gennaio. Ospite in studio ecco Gianluigi, ex grillino e attuale leader di Italxit, il quale si iscrive al partito di chi pensa che, a breve, si dimetterà. Prima del passaggio di Alfonsoin Senato. "secondo me non arriva giovedì a fare la propria relazione, vorrebbe dire farsi impallinare: il risultato è scontato - premette -. Molto probabilmenteandrà a dimettersi prima, o sfila la delega a. Però è più facile che a questo punto provi a tentare la via del-ter cercando di rimettere ...