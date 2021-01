Il brevetto Microsoft per chattare con le persone morte (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Foto: Amazon Prime)Microsoft ha depositato un brevetto di una non meglio precisata tecnologia che permette di sfruttare i dati diffusi da una determinata persona online spaziando da foto, video e anche messaggi vocali per allestire un chatbot per poterci conversare. Sarebbe qualcosa di molto vicino alla realizzazione di un’idea vista innumerevoli volte su romanzi, film o serie tv per poter estendere in modo digitale il contatto con una persona dopo la sua morte. La possibilità di poter interagire e conversare con una persona deceduta attraverso un avatar virtuale più o meno aderente alla figura originaria è qualcosa di molto popolare nella fantascienza. Basti citare la pellicola Transcendence del 2014 con Johnny Depp oppure la serie Upload di Amazon Prime o ancora l’episodio Torna da me di Black Mirror. Dalla simulazione di una ... Leggi su wired (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Foto: Amazon Prime)ha depositato undi una non meglio precisata tecnologia che permette di sfruttare i dati diffusi da una determinata persona online spaziando da foto, video e anche messaggi vocali per allestire un chatbot per poterci conversare. Sarebbe qualcosa di molto vicino alla realizzazione di un’idea vista innumerevoli volte su romanzi, film o serie tv per poter estendere in modo digitale il contatto con una persona dopo la sua. La possibilità di poter interagire e conversare con una persona deceduta attraverso un avatar virtuale più o meno aderente alla figura originaria è qualcosa di molto popolare nella fantascienza. Basti citare la pellicola Transcendence del 2014 con Johnny Depp oppure la serie Upload di Amazon Prime o ancora l’episodio Torna da me di Black Mirror. Dalla simulazione di una ...

