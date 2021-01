Heather Parisi compie 61 anni: “ A tutti quelli che ci considerano al capolinea” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Heather Parisi il 27 gennaio 2021 compie 61 anni e torna ancora una volta sul discorso della maternità in tarda età. O meglio, della maternità come diritto di qualunque donna a qualsiasi età. E sul concetto che oggi una donna, a 60 anni, è tutt’altro che al capolinea. Replicando a diversi commenti di hater che l’hanno definita una “nonna-mamma“, Heather pubblica sul suo account Instagram una sua foto in cui fa la linguaccia, che la dice lunga, ribadendo il suo pensiero: Dopo aver letto alcuni commenti al mio ultimo post che mi definiscono “nonna mamma”, rimango senza parole. Ma davvero c’è ancora chi crede che a 60 anni una donna è vecchia? In un mondo come quello attuale in cui l’aspettativa di vita si è alzata così tanto, in cui si è costretti a ... Leggi su dilei (Di lunedì 25 gennaio 2021)il 27 gennaio 202161e torna ancora una volta sul discorso della maternità in tarda età. O meglio, della maternità come diritto di qualunque donna a qualsiasi età. E sul concetto che oggi una donna, a 60, è tutt’altro che al. Replicando a diversi commenti di hater che l’hanno definita una “nonna-mamma“,pubblica sul suo account Instagram una sua foto in cui fa la linguaccia, che la dice lunga, ribadendo il suo pensiero: Dopo aver letto alcuni commenti al mio ultimo post che mi definiscono “nonna mamma”, rimango senza parole. Ma davvero c’è ancora chi crede che a 60una donna è vecchia? In un mondo come quello attuale in cui l’aspettativa di vita si è alzata così tanto, in cui si è costretti a ...

ArthurRosentha1 : @heather_parisi Ma non eri una ballerina? Quando hai preso la laurea in tuttologia? - erreelleerre : RT @RaiPlay: 40 anni fa andava in onda la prima puntata dell'ultimo varietà Rai dell'indimenticabile coppia Sandra Mondaini e Raimondo Vian… - ilbuva : @mruspandini quella a destra pensavo fosse Heather Parisi, nessuno dei due, Salvini ha più esperienza! - DENEB19L_S : @sipjezzy @carrarofabio69 @heather_parisi L’importante è non avere le grinze al cervello... Quelle in faccia prima… - GianLuc94194549 : @heather_parisi @LivUni Per le case farmaceutiche il cosiddetto vaccino e al 100% poveri cosiddetti vaccinati posit… -

Ultime Notizie dalla rete : Heather Parisi “Sei una nonna mamma”. Heather Parisi non ci sta: la replica è da applausi MeteoWeek Come e perché il sesso dopo i 50 anni (e anche i 60) può essere fantastico

Heather Parisi, 60 anni, ne ha parlato apertamente sul suo profilo Instagram. E, nel frattempo, sempre più studi e libri dedicati al tema, puntano l'accento sulla bellezza e l'intensità dei rapporti s ...

Gina Lollobrigida ha fatto il vaccino Covid: “Vi racconto com’è andata”

La nota attrice 93enne ha ricevuto la sua prima dose ieri 18 gennaio. In un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato la sua esperienza ...

Heather Parisi, 60 anni, ne ha parlato apertamente sul suo profilo Instagram. E, nel frattempo, sempre più studi e libri dedicati al tema, puntano l'accento sulla bellezza e l'intensità dei rapporti s ...La nota attrice 93enne ha ricevuto la sua prima dose ieri 18 gennaio. In un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato la sua esperienza ...