Chelsea: Abramovich dice 'no' a Rangnick come sostituto di Lampard (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ralf Rangnick? No grazie. Il proprietario del Chelsea, Roman Abramovich, avrebbe rifiutato la candidatura dell'ex tecnico del Lipsia. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK il profilo di Rangnick, attualmente in cerca di una panchina, sarebbe stato proposto alla dirigenza Blues per sostituire Frank Lampard. Secco 'no' da parte del Chelsea che nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare l'ingaggio dell'ex PSG Thomas Tuchel. SportFace.

