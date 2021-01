Caterina Balivo torna in tv (con Milly Carlucci) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Caterina Balivo, che nel maggio scorso ha lasciato Vieni da me perché determinata ad ottenere una nuova collocazione, qualcosa che le consentisse di coniugare al meglio la vita privata e quella professionale, è stata scelta come giudice de Il Cantante Mascherato. Ad ufficializzarlo, nel corso dello speciale Rai, è stata Milly Carlucci, che al fianco della Balivo ha voluto (anche) Costantino della Gherardesca, Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Leggi su vanityfair (Di lunedì 25 gennaio 2021) Caterina Balivo, che nel maggio scorso ha lasciato Vieni da me perché determinata ad ottenere una nuova collocazione, qualcosa che le consentisse di coniugare al meglio la vita privata e quella professionale, è stata scelta come giudice de Il Cantante Mascherato. Ad ufficializzarlo, nel corso dello speciale Rai, è stata Milly Carlucci, che al fianco della Balivo ha voluto (anche) Costantino della Gherardesca, Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

