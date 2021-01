Calcio in lutto | precipita l’aereo della squadra Morti e feriti | “Non sarete mai da soli”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Un’altra tragedia sconvolge il. Quattro giocatori e il presidente sonoin un incidente aereo avvenuto domenica 24 gennaio. A perdere la vita sono stati i calciatori Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari e il presidente del Palmas Lucas Meira, Morto anche il pilota, identificato solo come “comandante Wagner”. I 5 stavano andando a Goiânia, dove avrebbero affrontato il Vila Nova per la Copa Verde, competizione che consente al vincitore di partecipare alla Coppa del Brasile partendo dalla terza fase. L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 24 gennaio.to pochi istanti dopo il decollo dalla pista di Porto Nacional, un comune situato a 60 km a sud di Palmas, in Brasile.era appena decollato ed è finito a terra in un boschetto subito dopo ...