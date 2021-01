Basket: Cesare Pancotto esonerato da Cantù dopo la sconfitta a Pesaro (Di lunedì 25 gennaio 2021) Finisce dopo un anno e mezzo l’avventura di Cesare Pancotto nel ruolo di allenatore dell’Acqua S. Bernardo Cantù. Il nativo di Porto San Giorgio, 66 anni, è stato infatti esonerato dal club dopo il Consiglio di Amministrazione che si è tenuto questo pomeriggio. Fatale per lui la combinazione dell’ultima sconfitta in quel di Pesaro, con proporzioni che hanno a tratti superato i 30 punti, e di un più generale bilancio nelle ultime settimane, con quattro partite perse nelle ultime sei, che hanno trascinato Cantù al penultimo posto a quota 8 punti. Si tratta del terzo allenatore la cui panchina salta: prima ancora dell’inizio del campionato Attilio Caja era stato sollevato dall’incarico a Varese, che lo aveva affidato a Massimo Bulleri ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) Finisceun anno e mezzo l’avventura dinel ruolo di allenatore dell’Acqua S. Bernardo. Il nativo di Porto San Giorgio, 66 anni, è stato infattidal clubil Consiglio di Amministrazione che si è tenuto questo pomeriggio. Fatale per lui la combinazione dell’ultimain quel di, con proporzioni che hanno a tratti superato i 30 punti, e di un più generale bilancio nelle ultime settimane, con quattro partite perse nelle ultime sei, che hanno trascinatoal penultimo posto a quota 8 punti. Si tratta del terzo allenatore la cui panchina salta: prima ancora dell’inizio del campionato Attilio Caja era stato sollevato dall’incarico a Varese, che lo aveva affidato a Massimo Bulleri ...

