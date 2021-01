Atti osceni alla stazione ferroviaria, denunciati due nigeriani. E per uno scatta anche la maxi multa (Di lunedì 25 gennaio 2021) SENIGALLIA - Personale del Commissariato di Polizia di Senigallia veniva chiamato ad intervenire nel pomeriggio, presso la stazione ferroviaria, su segnalazione di personale FS, poiché sul treno ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 25 gennaio 2021) SENIGALLIA - Personale del Commissariato di Polizia di Senigallia veniva chiamato ad intervenire nel pomeriggio, presso la, su segnalazione di personale FS, poiché sul treno ...

Dopo aver ricondotto i due alla calma, gli agenti procedevano a sanzionare uno di essi per atti osceni, applicando la sanzione pari a 10.000 euro, ed all’altro la sanzione per violazione alle norme ...

Momenti di tensione alla stazione ferroviaria di Senigallia: atti osceni, resistenza ad agenti

Personale del Commissariato di Polizia di Senigallia è stato chiamato ad intervenire, nel pomeriggio, presso la stazione ferroviaria, su segnalazione di personale FS, poiché sul treno diretto a nord, ...

