Allarme Confartigianato su burocrazia: “rallenta appalti, 7 mesi in più di media Ue” (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Per realizzare un appalto pubblico infrastrutturale in Italia servono 7 mesi in più rispetto alla media europea. A rallentare i lavori sono i numerosi passaggi burocratici che incidono per il 54,3% sui tempi complessivi per completare le opere. A denunciare l’ombra pesante della burocrazia sull’attuazione dei progetti del Recovery Plan è Confartigianato che ha rilevato l’impatto degli adempimenti amministrativi sulla competitività del nostro Paese. Un’analisi che i rappresentanti della Confederazione hanno evidenziato, lo scorso venerdì, durante un incontro con la Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, alla quale hanno espresso la necessità di garantire la sostenibilità amministrativa del Recovery Plan. In vista dell’incontro di oggi con il Governo sul Recovery Plan, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Per realizzare un appalto pubblico infrastrutturale in Italia servono 7in più rispetto allaeuropea. Are i lavori sono i numerosi passaggi burocratici che incidono per il 54,3% sui tempi complessivi per completare le opere. A denunciare l’ombra pesante dellasull’attuazione dei progetti del Recovery Plan èche ha rilevato l’impatto degli adempimenti amministrativi sulla competitività del nostro Paese. Un’analisi che i rappresentanti della Confederazione hanno evidenziato, lo scorso venerdì, durante un incontro con la Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, alla quale hanno espresso la necessità di garantire la sostenibilità amministrativa del Recovery Plan. In vista dell’incontro di oggi con il Governo sul Recovery Plan, ...

Per realizzare un appalto pubblico infrastrutturale in Italia servono 7 mesi in più rispetto alla media europea.

Parrucchieri ed estetiste, l’allarme di Confartigianato: “Assurdo continuare con lo stop ai clienti fuori comune”

Lo stop è ormai in vigore da tempo - dice Sonia Brunella, Presidente Confartigianato Benessere Ancona-Pesaro e Urbino - e non sappiamo ancora per quanto tempo le imprese dovranno sottostare al divieto ...

