Leggi su open.online

(Di domenica 24 gennaio 2021) Con una media attuale di 500 morti al giorno per Covid e la campagna vaccinale in affanno, la priorità è ora quella di difendere almeno le persone più fragili. Tra questi, ie gli operatori sanitari, da mesi in prima linea. Ma l’obiettivo non è ancora compiuto e a dimostrarlo sono i 300 professionisti sanitari deceduti a causa della pandemia, dato in crescita continua, come riportato ieri, 22 gennaio, dal presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei, Filippo. È stato lo stessopoi a mettere in evidenza anche un altro dato: su 1.312.275 dosi di vaccino fino a ora utilizzate,sono state iniettate a personale non sanitario, per un totale die infermieri con prima dose ricevuta che non supera i 700mila. L’ombra dei “saltafila” è ...