Usa | la svolta di Joe Biden in dieci mosse

La svolta è in atto ed è già molto evidente. L'aveva annunciato lui stesso e dall'Inauguration Day del 20 gennaio scorso, unico e contraddistinto dalla nuova impronta (basti pensare alla poesia letta dalla bravissima Amanda Gorman), Joe Biden ha già dato una netta direzione al suo operato come nuovo presidente degli Stati Uniti. Al momento, l'unica cosa che resta in comune con l'ex presidente Donald Trump, è la scrivania all'interno dello Studio Ovale. La stessa utilizzata anche da Barack Obama.

Appena entrato nello Studio Ovale, il presidente americano Joe Biden si è messo al lavoro senza sosta. Abbiamo riassunto le sue prime dieci mosse ...

Navalny, l'ambasciata Usa a Mosca ci tiene a precisare chi ha organizzato le proteste

È normale che la rappresentanza diplomatica di un paese pubblichi le mappe delle proteste non autorizzate, causa Covid-19, dalla nazione in cui si svolgono? Infatti, Washington ha spiegato che la pubb ...

