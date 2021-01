Uccide la ragazza 17enne e butta il corpo in un burrone: un 19enne confessa (Di domenica 24 gennaio 2021) Un ragazzo di 19 anni ha confessato di aver ucciso la fidanzata 17enne e di averne nascosto il corpo, gettandolo in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo, in provincia di Palermo. Sono ... Leggi su globalist (Di domenica 24 gennaio 2021) Un ragazzo di 19 anni hato di aver ucciso la fidanzatae di averne nascosto il, gettandolo in unnella zona di Monte San Calogero a Caccamo, in provincia di Palermo. Sono ...

Incidente mortale di Michele Bravi, uccisa Rosanna Colia/ "In moto era attenta…"

Inoltre, era anche molto paziente. «Mio figlio, ragazzino, è appassionato di moto e lei si fermava con lui, lo ascoltava, gli dava dei consigli. Una persona adorabile». La sua morte è stata un colpo ...

Palermo: a Caccamo uccisa una 17enne ritrovata in un burrone di Monte San Calogero. Forse la confessione del fidanzato 19enne

PALERMO – Macabra scoperta a Caccamo, comune in provincia di Palermo, dove è stato trovato in un burrone il corpo di ragazza 17enne. Il ritrovamento è stato nella zona di Monte San Calogero. Sul posto ...

