“Ti do una corda… impic***”. C’è posta per te, la frase choc in prima serata. Maria De Filippi senza parole: lo scontro tra Lisa e Graziella (Di domenica 24 gennaio 2021) E successo davvero di tutto durante l’ultima puntata di C’è posta per Te. Una delle storie proposte da Maria è stata quella di Lisa, una donna leccese che ha cercato il padre Salvatore, con il quale si sono interrotti da anni i rapporti. L’uomo è sbarcato in studio con la vulcanica Graziella, la seconda moglie, che ha cresciuto Lisa molto duramente. Salvatore da Graziella ha poi avuto una seconda figlia, Claudia. La storia, a grandi linee, è la seguente: Lisa accusa Graziella di averla educata troppo severamente e di non averla trattata come Claudia. Da qui il suo allontanamento da lei e dal padre. Tuttavia la sua versione non è stata confermata né Salvatore né la sua seconda moglie che ha ingaggiato anche una serie di botta e risposta ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) E successo davvero di tutto durante l’ultima puntata di C’èper Te. Una delle storie proposte daè stata quella di, una donna leccese che ha cercato il padre Salvatore, con il quale si sono interrotti da anni i rapporti. L’uomo è sbarcato in studio con la vulcanica, la seconda moglie, che ha cresciutomolto duramente. Salvatore daha poi avuto una seconda figlia, Claudia. La storia, a grandi linee, è la seguente:accusadi averla educata troppo severamente e di non averla trattata come Claudia. Da qui il suo allontanamento da lei e dal padre. Tuttavia la sua versione non è stata confermata né Salvatore né la sua seconda moglie che ha ingaggiato anche una serie di botta e ris...

lovechrustin_MJ : @benzosdimples Comunque anche tu come me, sbagliamo a dare corda a sta gente.... Non ne vale proprio la pena, io da… - hyuntention : una cosa che mi fa un po' ridere di mio padre è che lui si è sempre vantato di avere determinate capacità e gli abb… - di_vece_davide : RT @lubenasich: Più il settore pubblico allarga il perimetro e dà corda alle ineffcienze della PA come sta facendo questo governo e più le… - MarcoCantamessa : RT @lubenasich: Più il settore pubblico allarga il perimetro e dà corda alle ineffcienze della PA come sta facendo questo governo e più le… - lubenasich : Più il settore pubblico allarga il perimetro e dà corda alle ineffcienze della PA come sta facendo questo governo e… -