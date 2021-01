“Spegnete tutto”. Renzi, la strategia del silenzio: spunta una chat privata, per Conte è finita davvero? (Di domenica 24 gennaio 2021) “Weekend libero ragazzi: stacchiamoci da social e telefono”. È questo il messaggio inviato da Matteo Renzi nella chat di Italia Viva. A renderlo noto è il Corriere della Sera, secondo cui il fu rottamatore avrebbe deciso di cambiare strategia e di utilizzare quella del silenzio. Dopo essere stato sovraesposto mediaticamente nelle ultime settimane, insieme alle sue (ex) ministre e a tutti i Renziani di punta, il senatore di Rignano ha deciso di chiudersi nella sua villa di Firenze, dove monitora incessantemente le dichiarazioni dal fronte Pd e M5s. In particolare il Corsera assicura che Renzi è impegnato a tenere aggiornato il pallottoliere del Senato in vista della votazione di giovedì sulla relazione di Alfonso Bonafede. Potrebbe essere proprio il ministro “manettaro” amico di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) “Weekend libero ragazzi: stacchiamoci da social e telefono”. È questo il messaggio inviato da Matteonelladi Italia Viva. A renderlo noto è il Corriere della Sera, secondo cui il fu rottamatore avrebbe deciso di cambiaree di utilizzare quella del. Dopo essere stato sovraesposto mediaticamente nelle ultime settimane, insieme alle sue (ex) ministre e a tutti iani di punta, il senatore di Rignano ha deciso di chiudersi nella sua villa di Firenze, dove monitora incessantemente le dichiarazioni dal fronte Pd e M5s. In particolare il Corsera assicura cheè impegnato a tenere aggiornato il pallottoliere del Senato in vista della votazione di giovedì sulla relazione di Alfonso Bonafede. Potrebbe essere proprio il ministro “manettaro” amico di ...

