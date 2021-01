Serena Enardu, bruciata l’auto dell’ex tronista di Uomini e Donne: è la seconda volta (FOTO) (Di domenica 24 gennaio 2021) Atto intimidatorio per Serena Enardu Nella notte di sabato c’è stato un attentato incendiario ai danni dell’ex tronista di Uomini e Donne ed imprenditrice Serena Enardu. Quest’ultima si è resa nota anche per aver partecipato a programmi Mediaset come Temptation Island e Grande Fratello Vip 4. Stando alle prime ricostruzioni, è stata incendiata la sua vettura, una Land Rover, che era parcheggiata vicino alla sua abitazione a Quartu Sant’Elena, un comune nella città metropolitana di Cagliari. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto. Incendiata l’auto dell’ex tronista di Uomini e Donne Il triste episodio è avvenuto verso le 22:30 di sabato 23 gennaio 2021. ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 24 gennaio 2021) Atto intimidatorio perNella notte di sabato c’è stato un attentato incendiario ai dannidied imprenditrice. Quest’ultima si è resa nota anche per aver partecipato a programmi Mediaset come Temptation Island e Grande Fratello Vip 4. Stando alle prime ricostruzioni, è stata incendiata la sua vettura, una Land Rover, che era parcheggiata vicino alla sua abitazione a Quartu Sant’Elena, un comune nella città metropolitana di Cagliari. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto. IncendiatadiIl triste episodio è avvenuto verso le 22:30 di sabato 23 gennaio 2021. ...

Non è la prima volta che Serena Enardu, 44 anni, finisce nel mirino di qualche anonimo attentatore. Nell'agosto scorso, qualcuno ha dato fuoco all'auto dell'influencer, parcheggiata sotto casa.

Non è la prima volta che Serena Enardu, 44 anni, finisce nel mirino di qualche anonimo attentatore. Nell'agosto scorso, qualcuno ha dato fuoco all'auto dell'influencer, parcheggiata sotto casa.