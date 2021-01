Ritardi nei vaccini: le parole di Conte (Di domenica 24 gennaio 2021) Giuseppe Conte, in merito ai Ritardi dei vaccini da parte di AstraZeneca ha dichiarato: “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei vaccini anti-Covid sono preoccupanti”, così scrive in un lungo post su Facebook. Poi aggiunge: “Dapprima Pfizer-BioNTech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le Regioni italiane sono costrette a rallentare le nuove somministrazioni per assicurare il richiamo alle persone già vaccinate”, afferma Conte. “Ma ancora più preoccupanti sono le notizie diffuse da AstraZeneca, il cui vaccino è in attesa di essere presto distribuito anche nell’Unione Europea. Se fosse confermata la riduzione del ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Giuseppe, in merito aideida parte di AstraZeneca ha dichiarato: “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici deianti-Covid sono preoccupanti”, così scrive in un lungo post su Facebook. Poi aggiunge: “Dapprima Pfizer-BioNTech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le Regioni italiane sono costrette a rallentare le nuove somministrazioni per assicurare il richiamo alle persone già vaccinate”, afferma. “Ma ancora più preoccupanti sono le notizie diffuse da AstraZeneca, il cui vaccino è in attesa di essere presto distribuito anche nell’Unione Europea. Se fosse confermata la riduzione del ...

Paolo_Tamagnini : Che poi le case farmaceutiche non spiegano il perché di questi ritardi nei vaccini. O meglio: non lo dicono perché… - QuotidianPost : Ritardi nei vaccini: le parole di Conte - Alysea15 : RT @lucianocapone: I ritardi nelle forniture dei vaccini, il calcolo delle dosi per fiala, le minacce legali, le insinuazioni sulle vendite… - UmbertoexIT : @Marcozanni86 Confido nei ritardi e nella inefficienza della UE per non farmi sto cazzo di vaccino. - marchess88 : In Italia i nuovi casi di #COVID19 sono stati 13.331 nelle ultime 24 ore, i morti sono stati 488, il premier #Conte… -