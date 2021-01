Pagelle Parma Sampdoria | TOP e FLOP del match VOTI

(Di domenica 24 gennaio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 19ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Audero: HernaniAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

MondoPrimavera : Traorè non basta ai crociati che si devono accontentare di 1 punto #Pagelle #Parma #Primavera2 - MondoPrimavera : Buona prova per i biancorossi che portano a casa 1 punto?? #Pagelle #Vicenza #Primavera2 - infoitsport : Lazio - Parma, le pagelle dei quotidiani: Pereira il migliore, Muriqi si sblocca - infoitsport : Lazio-Parma, le pagelle dei maggiori quotidiani sportivi - infoitsport : Lazio - Parma, le pagelle dei quotidiani: Pereira il migliore, Muriqi si sblocca -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Parma

REINA 6: La preoccupazione maggiore, come al solito, è quella di girarla coi compagni ed effettuare lanci precisi. Non è chiamato in causa per parate dall’alto coefficiente: ...(Patrick Fava) – Nel posticipo di stasera, Domenica 24 Gennaio 2021, al Tardini, i Crociati di Mister D’Aversa affrontano la L'articolo TATTICA-MENTE, di Patrick Fava / LA SAMPDORIA FA DELLA COMPATTEZ ...