Maltempo a Napoli, anche domani chiusi parchi e cimiteri (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoanche domani resteranno chiusi a Napoli parchi e cimiteri. Lo ha deciso il Comune sulla base dell’avviso di allerta meteo emesso dalla Protezione civile regionale valido dalle 6 alle 18 di domani per “venti forti, con possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”. In città, per le raffiche di vento e il mare grosso sono ancora interrotti i collegamenti con le isole. Decine gli interventi chiesti ai vigili del fuoco. L’allerta meteo gialla terminerà alle 23,59 di stasera, ma già da domattina alle 6 è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni del tempo, con vento forte e mare agitato con possibili mareggiate sull’intera costa campana. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoresteranno. Lo ha deciso il Comune sulla base dell’avviso di allerta meteo emesso dalla Protezione civile regionale valido dalle 6 alle 18 diper “venti forti, con possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”. In città, per le raffiche di vento e il mare grosso sono ancora interrotti i collegamenti con le isole. Decine gli interventi chiesti ai vigili del fuoco. L’allerta meteo gialla terminerà alle 23,59 di stasera, ma già da domattina alle 6 è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni del tempo, con vento forte e mare agitato con possibili mareggiate sull’intera costa campana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

hashtag24news1 : Parchi e cimiteri cittadini chiusi a Napoli anche nella giornata di domani, lunedì 25 gennaio. Lo ha deciso l'Ammin… - MarekNapoli : RT @SkyTG24: Maltempo in Campania, stop ai collegamenti con Capri - PiazzaTasso : RT @mattinodinapoli: Maltempo, mare e vento troppo forti bloccati tutti i traghetti per Capri - biancacle : RT @mattinodinapoli: Maltempo, mare e vento troppo forti bloccati tutti i traghetti per Capri - Notiziedi_it : Maltempo su Napoli e Campania, nuova allerta meteo per venti molto forti -