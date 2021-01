-Inter-Milan: formazioni e dove vederla (Di lunedì 25 gennaio 2021) Martedì 26 Gennaio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si disputerà la partita -Inter-Milan relativa ai quarti di finale di Coppa Italia. L’Inter nel campionato si trova al secondo posto con con 41 punti e arriva da una striscia positiva con una sconfitta contro la Sampdoria e un pareggio con la Roma. In coppa Italia ha vinto contro la Fiorentina, ha vinto contro la Juventus e infine ha pareggiato con l’Udinese. Il Milan si trova la 1 posto con 43 punti e arriva da una striscia positiva con una sconfitta contro la Juventus e una vittoria con il Torino. In coppa Italia ha vinto con il Torino, ha vinto con il Cagliari e infine ha perso con l’Atalanta. Udinese-Inter- 0-0: i nerazzurri si fermano ad Udine -Inter-Milan: quali saranno le probabili ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 25 gennaio 2021) Martedì 26 Gennaio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si disputerà la partita -relativa ai quarti di finale di Coppa Italia. L’nel campionato si trova al secondo posto con con 41 punti e arriva da una striscia positiva con una sconfitta contro la Sampdoria e un pareggio con la Roma. In coppa Italia ha vinto contro la Fiorentina, ha vinto contro la Juventus e infine ha pareggiato con l’Udinese. Ilsi trova la 1 posto con 43 punti e arriva da una striscia positiva con una sconfitta contro la Juventus e una vittoria con il Torino. In coppa Italia ha vinto con il Torino, ha vinto con il Cagliari e infine ha perso con l’Atalanta. Udinese-- 0-0: i nerazzurri si fermano ad Udine -: quali saranno le probabili ...

