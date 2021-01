Il Recovery Fund è un treno che passa una volta sola. Firmato De Romanis (Di domenica 24 gennaio 2021) O le riforme o l’eutanasia sociale e industriale del Paese. O meglio, o un governo il più stabile possibile e con discreta capacità di manovra, o niente Recovery Fund. Non c’è davvero molta scelta nel futuro dell’Italia. Tra meno di due mesi l’Italia dovrà inviare a Bruxelles la bozza finale del Recovery Plan. Non solo belle e accattivanti idee buttate là, ma progetti veri e concreti, meritevoli di quei 209 miliardi promessi dall’Europa. In Ue, non è un mistero, c’è nervosismo, come sui mercati del resto. Una crisi politica ora non ci voleva proprio. E forse ha davvero ragione il ministro per gli Affari Europei, Enzo Amendola, quando afferma che una caduta del governo Conte ora, con annesso scioglimento delle Camere e voto, sarebbe una follia, perché nei fatti azzererebbe i tempi tecnici per la predisposizione del ... Leggi su formiche (Di domenica 24 gennaio 2021) O le riforme o l’eutanasia sociale e industriale del Paese. O meglio, o un governo il più stabile possibile e con discreta capacità di manovra, o niente. Non c’è davvero molta scelta nel futuro dell’Italia. Tra meno di due mesi l’Italia dovrà inviare a Bruxelles la bozza finale delPlan. Non solo belle e accattivanti idee buttate là, ma progetti veri e concreti, meritevoli di quei 209 miliardi promessi dall’Europa. In Ue, non è un mistero, c’è nervosismo, come sui mercati del resto. Una crisi politica ora non ci voleva proprio. E forse ha davvero ragione il ministro per gli Affari Europei, Enzo Amendola, quando afferma che una caduta del governo Conte ora, con annesso scioglimento delle Camere e voto, sarebbe una follia, perché nei fatti azzererebbe i tempi tecnici per la predisposizione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund, “nel futuro di Genova un centro high-tech su energia e ambiente” Il Secolo XIX Recovery Fund, Sindaco di Atri Ferretti replica a Verrocchio e Di Girolamo sul Ponte sul Vomano

Atri unico ente a indicare tale progetto entro la scadenza stabilita ATRI – “Atri ha sempre creduto nell’importanza strategica del ponte sul Vomano e vi continua a credere al punto da essere stato l’u ...

Pullara del Movimento Onda e Maiorca commissario giovanile firmano il “Manifesto per il Sud”

Nasce, in vista del Recovery Fund, il “Manifesto per il Sud” ed ha già raccolto 200 adesioni in tutta Italia. Il documento è stato firmato anche dal deputato regionale Carmelo Pullara, presidente e se ...

