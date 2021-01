GF Vip | Roncato contro la Orlando | “Due trasmissioni e 20 anni di materassi”

(Di domenica 24 gennaio 2021) Nuovo attacco di Andreache si è scagliatol’ex moglie, Stefania, che si trova come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip. Un grande risentimento nei confronti della sua ex che ha asfaltato già diverse volte, una addirittura provocando una crisi nella gieffina, che stava per varcare la Porta rossa. L’ex marito dellatorna a parlare dell’ex moglie Stefania, e le sue parole sono Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Andrea Roncato contro Stefania Orlando: 'Ha fatto due trasmissioni e 20 anni di materassi' - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Roncato sull'ex moglie Stefania Orlando: 'Ho sbagliato' - zazoomblog : Andrea Roncato sbotta contro gli haters e il GF Vip: “Gruppo di nullità” (FOTO) - #Andrea #Roncato #sbotta #contro - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Andrea Roncato si scaglia contro Barbra d'Urso: 'Ha tirato in ballo Stefania Orlando' - Adnkronos : Gf Vip, le accuse di Andrea Roncato contro Stefania Orlando -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Roncato

Nuovo attacco di Andrea Roncato che si è scagliato contro l’ex moglie, Stefania Orlando, che si trova come concorrente nella Casa del Grande ...Nel mentre, l’ira dei fan è alta e l’umore di Stefania in casa non è certo migliorato nelle ultime ore. Andrea Roncato, ospite di Barbara D’Urso a “Live – non è la D’Urso“ ha parlato della sua ex mogl ...