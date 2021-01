Festival di Sanremo 2021 a rischio, cantanti in protesta: “Se apre al pubblico scendiamo in piazza” (Di domenica 24 gennaio 2021) In questi giorni c’è grosso fermento dietro l’organizzazione del Festival di Sanremo 2021, sta di fatto che la competizione canora pare sia a rischio. Il conduttore Amadeus, in una precedente intervista, ci ha tenuto a far sapere che il Festival si farà e si svolgerà nella maniera più normale possibile. Ad ogni modo, le cose stanno gradualmente cambiando, in quanto l’impatto che alcune notizie hanno avuto sulla società risulta davvero forte e inatteso. Molti personaggi del mondo dello spettacolo, infatti, stanno animando delle proteste. Perché il Festival è a rischio Tra gli argomenti che sembrano mettere maggiormente a rischio il Festival di Sanremo 2021 vi è la presenza del pubblico ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 24 gennaio 2021) In questi giorni c’è grosso fermento dietro l’organizzazione deldi, sta di fatto che la competizione canora pare sia a. Il conduttore Amadeus, in una precedente intervista, ci ha tenuto a far sapere che ilsi farà e si svolgerà nella maniera più normale possibile. Ad ogni modo, le cose stanno gradualmente cambiando, in quanto l’impatto che alcune notizie hanno avuto sulla società risulta davvero forte e inatteso. Molti personaggi del mondo dello spettacolo, infatti, stanno animando delle proteste. Perché ilè aTra gli argomenti che sembrano mettere maggiormente aildivi è la presenza del...

chetempochefa : Questa domenica a #CTCF avremo il conduttore e direttore artistico del 71° Festival di Sanremo #Amadeus ?? Vi aspet… - GDS_it : #ErmalMeta ai microfoni di Rgs:; è in cerca di una direzione Intanto se ne va al Festival di Sanremo… - IlContiAndrea : ++ #Sanremo2021 Rai conferma date e lavora a pubblico in presenza ++ (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Festival di Sanremo… - rosanne_sammut : RT @famedalupi: #Repost @radio105 @ermalmetamusic ospite a 105 Take Away ci parla del nuovo album e del prossimo Festival di Sanremo che lo… - Ary1797 : RT @Radio105: 'Al Festival di Sanremo non ci potrà essere pubblico, né pagante né a invito!' #Sanremo2021 #24gennaio #Radio105 https://t.c… -