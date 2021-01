Covid, 299 morti in 24 ore. Torna salire il numero delle persone in terapia intensiva (Di domenica 24 gennaio 2021) Nuovo bollettino Condiv dal Ministero della Salute: calano i decessi, sale il tasso di positività e di ricoverati in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 11.629 nuovi casi di Covid-19 su 216.211 tamponi (molecolari e antigenici): il tasso di positività risale dal 4,6% al 5,3%. Nella giornata il virus L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 24 gennaio 2021) Nuovo bollettino Condiv dal Ministero della Salute: calano i decessi, sale il tasso di positività e di ricoverati in. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 11.629 nuovi casi di-19 su 216.211 tamponi (molecolari e antigenici): il tasso di positività risale dal 4,6% al 5,3%. Nella giornata il virus L'articolo proviene da Leggilo.org.

Arrivano a quota 2.466.813 gli italiani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio della pandemia. Sono 11.629 i nuovi positivi rilevati dal bollettino ...

