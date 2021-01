Coronavirus, i numeri in chiaro. Sebastiani (Cnr): «La scuola contribuisce a una maggiore diffusione del virus» – Il video (Di domenica 24 gennaio 2021) In Italia sono +11.629 i nuovi casi da Coronavirus, stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute di oggi, 24 gennaio. Un dato in leggero calo rispetto ai +13.331 conteggiati invece ieri. «Da tre, cinque giorni notiamo una frenata della discesa dei casi positivi sui tamponi molecolari», spiega a Open il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani. Le vittime registrate nel bollettino quotidiano sono 299, per un totale di 85.461 decessi dall’inizio della pandemia. «Abbiamo da un mese una media di quasi 500 decessi al giorno, e se tutto va bene dovremmo iniziare a vedere un calo. Ora dobbiamo continuare con le armi in nostro possesso: distanziamento, mascherine, tracciamento», dice Sebastiani. «Alla luce di questi dati, possiamo dire che l’istituzione delle zone rosse dovrebbe aver ... Leggi su open.online (Di domenica 24 gennaio 2021) In Italia sono +11.629 i nuovi casi da, stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute di oggi, 24 gennaio. Un dato in leggero calo rispetto ai +13.331 conteggiati invece ieri. «Da tre, cinque giorni notiamo una frenata della discesa dei casi positivi sui tamponi molecolari», spiega a Open il matematico del Cnr Giovanni. Le vittime registrate nel bollettino quotidiano sono 299, per un totale di 85.461 decessi dall’inizio della pandemia. «Abbiamo da un mese una media di quasi 500 decessi al giorno, e se tutto va bene dovremmo iniziare a vedere un calo. Ora dobbiamo continuare con le armi in nostro possesso: distanziamento, mascherine, tracciamento», dice. «Alla luce di questi dati, possiamo dire che l’istituzione delle zone rosse dovrebbe aver ...

