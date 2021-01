Coppia scomparsa a Bolzano | dopo il figlio Benno spunta un nuovo indagato La pista degli investigatori

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 24 gennaio 2021), proseguono le indagini sul giallo della famiglia Neumair. Il registroindagati aggiunge un nome accanto a quello deldella. Infatti secondo quanto emerso da una prima ricostruzione della Procura, l’istruttore di fitness di 30 anni avrebbe guidato fino a Vadena, lungo una strada chiusa, fino alla discarica Ischia Frizzi, per liberarsi dunque dei corpi della mamma Laura e del padre Peter nel fiume dal ponte Adige. Ma non solo. Finora la posizione dei legali diaffermano: “Ricostruzione fantasiosa”, mentre rimangono impresse le parole della figlia dellaMadé Neumair, nonchè sorella dell’: “Sono così addolorata all’idea di aver perso la mia mamma e il mio papà, a 26 anni, in un momento in cui stavo condividendo con loro la ...