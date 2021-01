Ambiente | un nuovo drammatico appello della comunità scientifica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 gennaio 2021) Il 13 gennaio scorso un gruppo di eminenti scienziati di livello internazionale ha pubblicato sulla piattaforma Frontiers unarticolo sulla crisi planetaria. Non è la prima volta e sicuramente non sarà l’ultima che un gruppo di scienziati sente il bisogno di lanciare un allarme sulla crisi globale, ma questa volta il tono lo si può definire “ultimativo”. Del resto, i dati di partenza riportati nel testo sono catastrofici. Dall’inizio dell’agricoltura, circa 11.000 anni fa, la biomassavegetazione terrestre è stata dimezzata; il 70%superficie terrestre è stato alterato dall’uomo. Grazie a noi si sono estinte per certo almeno 700 specie di vertebrati e 600 specie di piante negli ultimi 500 anni. Complessivamente, circa un milione di specie sono minacciate di estinzione nel prossimo futuro e circa il 40% delle ...