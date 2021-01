Sicurezza online, TikTok nel mirino: altri casi di adolescenti in pericolo (Di sabato 23 gennaio 2021) Continuano le notizie spaventose riguardo la Sicurezza online su TikTok. Due nuove brutte notizie, infatti, mettono TikTok nell’occhio del ciclone. Un diciottenne in Pakistan avrebbe perso la vita nel tentativo di creare un contenuto da postare su TikTok mentre una ragazza di Scandicci di soli sedici anni è fuggita di casa. Il conteggio delle situazioni a rischio “causate” o esacerbate dal popolare social network cinese si sta innalzando ed in questi giorni in molti si interrogano su cosa stia succedendo. Ecco tutte le ultime notizie a riguardo. Sicurezza online, TikTok nel mirino dei genitori (fonte: Pixabay)Dopo la terribile notizia della morte di una bambina di soli dieci anni, TikTok torna nuovamente al centro ... Leggi su instanews (Di sabato 23 gennaio 2021) Continuano le notizie spaventose riguardo lasu. Due nuove brutte notizie, infatti, mettononell’occhio del ciclone. Un diciottenne in Pakistan avrebbe perso la vita nel tentativo di creare un contenuto da postare sumentre una ragazza di Scandicci di soli sedici anni è fuggita di casa. Il conteggio delle situazioni a rischio “causate” o esacerbate dal popolare social network cinese si sta innalzando ed in questi giorni in molti si interrogano su cosa stia succedendo. Ecco tutte le ultime notizie a riguardo.neldei genitori (fonte: Pixabay)Dopo la terribile notizia della morte di una bambina di soli dieci anni,torna nuovamente al centro ...

Il Kinki e il Covo. Due realtà che da decenni, rispettivamente 45 anni e 40 anni animano le notti bolognesi in mondi musicali differenti. Accomunati dall'invito recente al Comune per intervenire in mer ...Covo, Locomotiv e D.E.V.: tre realtà diverse ma con in comune la voglia di riaprire il prima possibile con concerti dal vivo, e il bisogno di qualche garanzia in più sul futuro ...