Serie A | Roma-Spezia 4-3 | partita folle all’Olimpico | la risolve Pellegrini nel recupero

(Di sabato 23 gennaio 2021)quella tra.Nell'anticipo della 19a giornata del campionato diA all'Olimpico i giallorossi hanno superato per 4-3 i liguri grazie a una rete siglata nel finale da Lorenzo. Vantaggio dei padroni di casa al 17' da Borja Mayoral che ha trafitto Provedel, il pari degli ospiti lo firma Piccoli dopo un errore di Pau Lopez. Tra il 52' e il 55' lasembra averla chiusa grazie alle realizzazioni ancora di Borja Mayoral e di Karsdorp, ma tra il 59' e il 90' lotrova la via del pari grazie ai gol di Farias e Verde. Il definitivo 4-3 lo mette a segno Lorenzoche al 91' su assist dalla destra di Bruno Peres insacca da posizione ravvicinata e regala tre punti ai suoi portandoli al ...

All'Olimpico finisce 4 a 3 per i giallorossi. In pieno recupero Pellegrini segna e consegna la vittoria ai suoi ...