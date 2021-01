Scalciato da una mucca mentre lavora in stalla: Nicola morto dopo il ricovero in ospedale (Di sabato 23 gennaio 2021) Allevatore Scalciato da una , muore dopo 6 giorni di agonia. aveva 49 anni: è successo a nel Padovano. E' stato fatto l'impossibile per salvarlo, ma alla fine i medici che l'hanno preso in cura non ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) Allevatoreda una , muore6 giorni di agonia. aveva 49 anni: è successo a nel Padovano. E' stato fatto l'impossibile per salvarlo, ma alla fine i medici che l'hanno preso in cura non ...

BRUGINE - È stato fatto l’impossibile per salvarlo, ma alla fine i medici che l’hanno preso in cura non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sabato scorso ...

Allevatore scalciato da una mucca, muore dopo 6 giorni di agonia. Nicola Caron aveva 49 anni: è successo a Brugine nel Padovano. E' stato fatto l'impossibile per salvarlo, ma alla fine i medici che l'hanno preso in cura non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sabato scorso ...